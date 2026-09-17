Un asesor de Erdogan asegura que el presidente concurrirá a un nuevo mandato en las elecciones de 2028

Recep Tayip Erdogan - Vyacheslav Prokofyev/Russian Gov / Zuma Press / Eu

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El asesor del presidente de Turquía, Recep Tayip Erdogan, ha apuntado este jueves que las próximas elecciones presidenciales tendrán lugar el 16 de abril de 2028, coincidiendo con la fecha del referéndum de 2017 que convirtió al país en una república presidencialista, y que el mandatario se presentará como candidato por última vez.

Mehmet Uçum, asesor y vicepresidente del Consejo de Políticas Jurídicas de la Presidencia turca, ha indicado esa fecha, que "tiene un signficado simbólico" para Erdogan, que amplió sus competencias como presidente en esa votación para la reforma constitucional.

Así lo ha dicho en declaraciones a la prensa recogidas por el portal de noticias Daily Sabah, en las que ha asegurado que el mandatario se presentará a la reelección dentro de dos años "por última vez".

De acuerdo a la legislación turca, los comicios normalmente se celebrarían en mayo de 2028, si bien la Constitución permite al Parlamento convocar elecciones anticipadas con el apoyo mínimo de 360 del total de 600 diputados que tiene la cámara.

La formación de Erdogan, el Partido Justicia y Desarrollo (AKP), y su aliado, el ultranacionalista Partido del Movimiento Nacionalista (MHP) quedan lejos de ese mínimo, ya que cuentan con un total de 326 escaños.

En caso de concurrir y vencer en las elecciones, sería el cuarto mandato para Erdogan, quien ha dirigido el país desde 2014 y desde 2003 hasta esa fecha como primer ministro.