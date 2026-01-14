El asesor de Seguridad Nacional de EEUU asegura que el ICE tiene un "historial impecable" de deportaciones

Archivo - El asesor de Seguridad Nacional de EEUU, Stephen Miller. - Europa Press/Contacto/Francis Chung - Pool via CNP

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Stephen Miller, ha asegurado que los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) tienen un "historial impecable" de deportaciones de inmigrantes y ha acusado a los medios de comunicación de "crear bulos" en lo referente a la política migratoria de la Administración del presidente, Donald Trump.

"Uno de los bulos mediáticos más grandes, deshonestos (y peligrosos) se refiere a los arrestos de ciudadanos por parte del ICE. El ICE, una agencia federal de élite encargada de hacer cumplir la ley, arresta a quienes (independientemente de su estatus migratorio) obstruyen o impiden de forma criminal una operación policial, agreden a agentes, albergan a inmigrantes indocumentados, y cometen delitos graves", ha aseverado Miller en un mensaje difundido en redes sociales.

El político estadounidense, que ha defendido en numerosas ocasiones estas medidas policiales, ha aclarado que los detenidos "se encuentran a la espera de ser procesados por la vía penal" a manos del Departamento de Justicia, un enjuiciamiento que ve justo.

"El ICE tiene una unidad entera dotada con agentes especiales con facultades idénticas a las de los agentes del FBI. A diario, los agentes de las Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) realizan detenciones ante indicios de tráfico sexual, secuestro, falsificación de documentos, fraude y terrorismo", ha sostenido.

Para él, todos estos delitos suponen amenazas para el "territorio nacional estadounidense" y deben ser eliminadas por completo. Sus palabras llegan a medida que las autoridades de estados como Minnesota e Illinois presentan demandas contra el Gobierno por las actuaciones de los agentes federales.