Asesores de seguridad de la UE, la OTAN y Canadá llegan a Kiev para tratar las negociaciones de paz

El jefe negociador ucraniano recibe a los asesores de seguridad internacionales en Kiev, a 3 de enero de 2026 - RUSTEM UMEROV / X

MADRID, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los asesores de seguridad nacional de la coalición de países voluntarios para contribuir a la paz en Ucrania han llegado este sábado a Kiev para tratar con el jefe negociador ucraniano y secretario del Consejo de Seguridad Nacional, Rustem Umerov, la situación actual de las conversaciones de paz.

"Los asesores de seguridad nacional europeos han llegado a Kiev", ha anunciado Umerov en su cuenta de Telegram sobre una reunión que contará con representantes de Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, España, Letonia, Estonia, Lituania, Polonia, Finlandia, Canadá, Países Bajos, Suecia, Noruega y Dinamarca, así como de la OTAN, el Consejo Europeo y la Comisión Europea.

Anteriormente, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, anunció que los jefes de Estado Mayor de los países occidentales y Ucrania se reunirían el 5 de enero, y que los líderes de esta "coalición de los dispuestos" está prevista para el 6 de enero en Francia.

ZELENSKI CONVERSA CON EL PRIMER MINISTRO BRITÁNICO

El presidente ucraniano también ha mantenido en las últimas horas una conversación con el primer ministro británico, Keir Starmer, "sobre cómo avanzar en la diplomacia en esta etapa y sobre cómo, juntos, podemos lograr una mayor justicia a la luz de todo lo que Rusia ha traído a través de esta guerra".

"Los asesores de seguridad nacional también están trabajando de forma muy productiva: hoy es un día activo, con 18 participantes de Europa trabajando conjuntamente", ha indicado en un mensaje publicado en su cuenta de X.