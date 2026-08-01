La Asociación Marroquí de DDHH apunta a las "políticas de marginación" de Rabat como origen de la crisis de Ceuta

Imagenes del cruce de migrantes desde Marruecos a través del espigón del Tarajal - Europa Press/Contacto/Samuel Vega

MADRID, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) ha denunciado que las "políticas de marginación ejercidas" por el Gobierno de Marruecos sobre la población del norte del país son el germen de la crisis desatada esta semana en la ciudad autónoma de Ceuta, escenario de la incursión de unas 60.000 personas a España a través del espigón del Tarajal, en una tragedia humanitaria "instrumentalizada" por Rabat que se salda por ahora con 67 muertos confirmados por el Gobierno español, principalmente por ahogamiento.

La oficina central de la ONG, en un comunicado publicado este sábado, "responsabiliza políticamente al Estado marroquí, y lo responsabiliza directa y plenamente de las catastróficas condiciones que llevaron a este desplazamiento masivo, similar a lo que ocurre en zonas de guerra y conflictos armado", y exige la apertura de una investigación "seria e independiente" para determinar las circunstancias y razones que llevaron a las recientes oleadas de desplazamientos.

CRISIS Y MARGINACIÓN EN EL NORTE DEL PAÍS

Para la asociación, lo ocurrido en Ceuta es la expresión "de una profunda crisis estructural y la culminación de décadas de marginación social y económica" en el norte de Marruecos, y el hecho de que la población haya decidido arriesgar sus vidas "es un peligroso indicador de desesperación generalizada y de una pérdida de fe en las instituciones, las políticas públicas y el futuro en su conjunto".

La ONG denuncia "políticas de empobrecimiento y marginación" emprendidas por Rabat, "así como de la injusticia y la opresión constantes, que obligan a los ciudadanos a buscar mejores condiciones de vida y un futuro seguro para ellos y sus hijos fuera del país", además de condenar "la instrumentalización política del tema migratorio, mediante el uso de la preocupación humanitaria y la pobreza y necesidad de la mayoría de la población, incluidos niños y menores, como medio de presión política o negociación con España o Europa".

La asociación, que habla de 130 fallecidos y decenas de desaparecidos pero ha matizado que todavía no existe una confirmación oficial de este balance por parte marroquí, traslada además su desaprobación ante el "silencio sospechoso" de todos los funcionarios e instituciones estatales de Marruecos antes, durante y después de esta crisis.

La ausencia de explicaciones de Rabat "reforzó la creación de un estado de movilización integral en la mayoría de las ciudades y regiones para trasladarse a las ciudades del norte con el objetivo de emigrar".

Finalmente, y tras dar sus condolencias, la ONG condena, en términos generales, "la creciente retórica en Europa y Estados Unidos, proveniente de la extrema derecha, que incita al odio contra los inmigrantes y los presenta como una amenaza existencial para las sociedades y los países occidentales".