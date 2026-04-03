Asume como ministro de Turismo de Italia un destacado gestor cultural vinculado al Festival de San Remo

Gianmarco Mazzi llega al Palacio Quirinale para el juramento como nuevo ministro de Turismo. - Europa Press/Contacto/Roberto Monaldo

MADRID 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

Gianmarco Mazzi ha asumido este viernes como nuevo ministro de Turismo de Italia tras la dimisión de Daniela Santanche como consecuencia del terremoto político tras la derrota en referéndum de la reforma judicial promovida por la primera ministra, Giorgia Meloni.

Destacado productor y gestor cultural italiano, reconocido por ser el director artístico del Festival de San Remo en varias ediciones, Mazzi ha jurado el cargo en el Palacio del Quirinale ante el presidente italiano, Sergio Mattarella, y asumirá el puesto ministerial de inmediato, por lo que Meloni dejará su cargo interino como ministra de Turismo tras la marcha de Santanche hace una semana.

En sus primeras palabras como ministro ha reconocido el sector turístico como un "pilar de la economía italiana". "El turismo es un mundo lleno de encanto y gran profesionalidad, que requiere una atención meticulosa porque representa un pilar de la economía italiana", ha incidido, para agradecer la confianza de Meloni para designarle en el cargo.

Reconocido en el sector por su trayectoria en la gestión de distintos eventos culturales, incluyendo varias ediciones del Festival de San Remo, la prensa italiana destaca su estilo técnico y menos mediático que su predecesora en el cargo.

Mazzi ya conoce el Ministerio debido a que ha ocupado el puesto de subsecretario de Turismo los últimos años y es considerado un fiel aliado de la líder de Hermanos de Italia y primera ministra.

Santanche dimitió días después de la derrota en el referéndum sobre la reforma judicial y dijo "pagar sus propias cuentas y también las de los demás", tras reconocer que dejaba el cargo a petición de Meloni. En todo caso, su salida se produce también por la sombra de varios procesos judiciales por acusaciones de fraude y falsedad contable relacionadas con sus actividades empresariales, unas acusaciones que niega afirmando que "hasta la fecha" su historial delictivo es "impecable" y que "ni siquiera ha habido una simple acusación".