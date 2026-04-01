Atacado un buque cisterna por un proyectil de origen desconocido frente a las costas de Qatar

Ubicación aproximada del lugar donde la embarcación ha sido atacada, al norte de Doha (Qatar) - EUROPA PRESS
MADRID 1 Abr. (EUROPA PRESS) -
Las autoridades marítimas de Reino Unido han alertado este miércoles de que un buque cisterna ha sido alcanzado por un proyectil de origen, hasta el momento, desconocido, a unas 17 millas náuticas (unos 31,5 kilómetros) al norte de Doha, capital de Qatar, en pleno Golfo Pérsico.
Concretamente, el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés) ha notificado "un incidente" acaecido "a 17 millas náuticas al norte de Doha, en Qatar", cuando un proyectil ha alcanzado "el costado de babor" provocando daños en el casco por encima de la línea de flotación.
Según las informaciones citadas por el referido centro de operaciones, la tripulación se encuentra a salvo y no se ha producido "ningún impacto medioambiental" por cuenta del ataque.
Este suceso ocurre en plena escalada bélica en la región, derivada de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán y las subsiguientes represalias adoptadas por Teherán ante esos ataques en la zona. Las hostilidades han afectado también al tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, situado entre Omán e Irán, que conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y el mar Arábigo.