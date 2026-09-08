Atacado un petrolero iraní cerca de la isla de Jark

Archivo - Vista por satélite del estrecho de Ormuz y la isla de Jark - Modis Team/Nasa Gsfc / Zuma Press / Europa Press

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un petrolero iraní ha sido objeto este martes de un ataque con misiles cerca de la isla de Jark, uno de los epicentros petroleros de Irán, en medio de las tensiones con Estados Unidos y tras los recientes intercambios de ataques.

De acuerdo a las informaciones de la agencia de noticias iraní Tasnim y de la cadena de televisión estatal IRIB, la "pequeña" embarcación de transporte de crudo ha sido blanco de un ataque con misiles efectuado por el Ejército de Estados Unidos --que no se ha pronunciado hasta el momento-- mientras se encontraba a unas cuatro millas (algo más de seis kilómetros" de la citada isla.

Tras el ataque, que no ha causado víctimas, se ha procedido a la evacuación de sus tripulantes, mientras las autoridades evaluán la magnitud de los daños.

La Armada iraní, por su parte, ha amenazado con responder atacando los buques que se encuentren en aguas de Kuwait y Bahréin, aliados de Estados Unidos, en respuesta a "las atrocidades" de Washington en el golfo Pérsico.

"Advertimos a todas las tripulaciones de los petroleros que se encuentren en las proximidades de los puertos de Kuwait y Baréin (...) que abandonen sus buques de inmediato, ya estén fondeados o atracados en los muelles, ya que serán blanco de ataques", ha asegurado en un comunicado.