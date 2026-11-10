Atacan un oleoducto de la estatal saudí Aramco en la región de Medina provocando un incendio sin víctimas

Archivo - Bandera de Arabia Saudí. - Maksim Konstantinov / Zuma Press / Europa Press

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El oleoducto Este-Oeste de la estatal saudí Aramco que atraviesa la región de Medina, en el oeste de Arabia Saudí, ha sido objeto de un ataque que ha provocado un incendio de pequeñas dimensiones en las instalaciones, según ha informado el Ministerio de Energía saudí.

Los equipos de emergencia y rescate desplazados hasta la zona lograron sofocar las llamas rápidamente sin que se hayan registrado víctimas mortales ni heridos, y sin que el incidente haya afectado a la operatividad ni al bombeo habitual de crudo del oleoducto, reza el comunicado publicado.

Tras la agresión, los equipos técnicos especializados activaron los protocolos de seguridad y planes de emergencia para acordonar y verificar la seguridad del recinto, precisa la cartera, en una infraestructura que resulta clave por la situación en el estrecho de Ormuz por el conflicto que enfrenta a Estados Unidos e Israel con el régimen iraní.

Aunque la evaluación oficial no atribuye explícitamente la autoría de la agresión, el suceso se enmarca en la escalada de hostilidades entre la coalición liderada por Arabia Saudí y las fuerzas yemeníes reconocidas internacionalmente frente a los rebeldes hutíes respaldados por Teherán.