Un atacante suicida mata a un agente de policía en Alepo

SIRIA 31 Dic. (DPA/EP) -

Un miembro de las fuerzas de Seguridad General de Siria ha muerto y otros tres han resultado heridos en un atentado suicida en la ciudad siria de Alepo este miércoles por la noche, mientras las autoridades advertían contra los intentos de avivar la inestabilidad en el país.

Fuentes cercanas a las fuerzas de Seguridad General han informado a DPA que el ataque ocurrió en el área de Bab al-Faraj, en el centro de Alepo.

Una patrulla de seguridad estacionada en la plaza Bab al-Faraj sospechó de un hombre y procedió a inspeccionarlo. Durante el registro, el hombre detonó un cinturón explosivo que llevaba puesto.

El oficial fallecido fue identificado como Mohammad Massat. El oficial de policía Abdul Ghafour Hassan y otros dos miembros del personal de seguridad resultaron heridos y fueron trasladados al hospital para recibir tratamiento, según las fuentes.

El ataque se produce en medio de medidas de seguridad intensificadas en las ciudades sirias, particularmente en los principales centros urbanos como Alepo y Damasco, donde las autoridades han aumentado los despliegues en mercados y áreas públicas.