Un ataque contra un convoy militar de las fuerzas progubernamentales al norte de Adén (Yemen) deja varios muertos

Fuerzas leales a las autoridades reconocidas internacionalmente en Yemen - Europa Press/Contacto/Mohammed

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades reconocidas internacionalmente en Yemen han denunciado este miércoles un ataque bomba contra un convoy militar de las fuerzas progubernamentales al norte de la ciudad portuaria de Adén que ha dejado varios muertos y heridos.

En el convoy viajaba el general Hamdi Shukri, comandante al frente de las progubernamentales Brigadas de Gigantes y quien supervisa la seguridad en el sur de Yemen en coordinación con las fuerzas saudíes. Por el momento, ningún grupo ha reivindicado la autoría del ataque.

El presidente del Consejo Presidencial de Liderazgo, Rashad al Alimi, ha instado en un comunicado a tomar todas las medidas necesarias para detener a los implicados en el "atentado terrorista" y llevarles ante la justicia durante una llamada con Shukri, que ha sobrevivido al ataque.

El Gobierno de Yemen reconocido por la comunidad internacional anunció a principios de enero que las fuerzas separatistas del Consejo de Transición del Sur se retiraron de la provincia de Hadramut, en el este del país y escenario junto a la gobernación de Al Mahra de la ofensiva secesionista de finales del año pasado.

Las tropas yemeníes respaldan a las autoridades reconocidas internacionalmente --apoyadas por la coalición internacional liderada por Arabia Saudí--, que en la actualidad tienen su sede en la ciudad de Adén después de que los hutíes se hicieran con la capital, Saná, y otras zonas del noroeste y el oeste del país en 2015.