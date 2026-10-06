Un ataque con cuchillo deja ocho alumnos heridos en un instituto de Estambul, en Turquía

Archivo - Una valla de la Policía de Turquía en una plaza en Estambul - Jason Dean/ZUMA Wire/dpa - Archivo

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos ocho alumnos han resultado heridos este martes en un ataque con cuchillo registrado en un instituto del distrito de Basakshehir, en la localidad de Estambul, en el oeste de Turquía.

El incidente ha tenido lugar en el Instituto Shamil Imam Hatip, si bien de momento se desconocen las causas del mismo. Las fuerzas de seguridad turcas y los equipos de emergencias se han trasladado al lugar de los hechos para atender a los heridos e investigar las causas.

Los afectados han sido trasladados en ambulancia a varios hospitales de la zonas para recibir tratamiento médico, mientras que las autoridades de Estambul han apuntado a que la responsable del ataque sería una joven estudiante procedente de otro instituto, que habría entrado en el centro vestida con el uniforme y habría comenzado a apuñalar a los alumnos de forma indiscriminada.

La supuesta atacante, que vive en el mismo barrio, cerca del centro educativo, ha sido detenida y se encuentra bajo custodia a la espera de ser interrogada, según informaciones del diario 'Daily Sabah'.

El ministro de Sanidad, Kemal Memisoglu, ha confirmado que son ocho los estudiantes que han tenido que recibir atención médica y ha especificado que uno de ellos se encuentra en estado crítico, mientras que otros dos presentan una condición "moderada". "Estamos siguiendo de cerca cualquier información sobre su salud", ha señalado antes de desearles una pronta recuperación.

En los últimos meses, Turquía ha registrado una creciente ola de violencia en centros educativos, una situación que ha hecho saltar las alarmas. Desde abril, han fallecido una decena de alumnos y tres profesores. Además, se han registrado decenas de heridos por estos ataques.