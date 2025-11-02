Un ataque con drones ucranianos daña gravemente el puerto de Tuapse en el mar Negro

Archivo - Bahía de Tsemes, en la ciudad portuaria de Novorossiysk, en la región rusa de Krasnodar, en el mar Negro (archivo) - Europa Press/Contacto/Erik Romanenko - Archivo

MADRID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un ataque con drones ucranianos ha afectado gravemente al puerto de Tuapse, en la región rusa de Krasnodar, donde se han producido incendios y daños materiales en instalaciones petroleras, un buque cisterna y varios edificios cercanos, si bien no se han registrado víctimas, según las autoridades locales.

La administración de Krasnodar ha informado a través de un comunicado difundido en su canal de Telegram de que se ha repelido un ataque con drones en la localidad costera de Tuapse, que ha dejado daños significativos en la infraestructura portuaria. Según el mismo escrito, uno de los drones se ha estrellado contra el puerto, provocando un incendio tras el impacto.

Asimismo, los fragmentos del vehículo no tripulado han alcanzado un buque cisterna y una terminal petrolera del puerto. Como consecuencia, la superestructura de la cubierta del barco ha resultado dañada y se ha declarado un incendio a bordo. La tripulación del petrolero ha sido evacuada de inmediato, según han precisado las autoridades regionales y así lo ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax.

El fuego ha afectado a varios edificios e instalaciones del área portuaria, generando daños estructurales y rotura de cristales en la estación de tren cercana. Los equipos de emergencia han intervenido rápidamente para controlar las llamas y evaluar el alcance de los desperfectos.

Además, los restos de otro dron han caído sobre un edificio de apartamentos en la aldea de Sosnovi, en el mismo distrito de Tuapse. El impacto ha afectado principalmente al tercer piso del inmueble, aunque, de acuerdo con la información preliminar difundida, no se han registrado heridos.

Las autoridades locales han continuado con las labores de inspección y han iniciado una investigación para determinar el origen de los drones y las circunstancias exactas del ataque.