Un ataque ruso deja 22 heridos y múltiples infraestructuras dañadas en Odesa, en el sur de Ucrania

Archivo - Edificio residencial dañado en Odesa a causa de un ataque ruso - Europa Press/Contacto/Viacheslav Onyshchenko

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Al menos 22 personas han resultado heridas en la noche de este lunes en la ciudad ucraniana de Odesa, en la costa del mar Negro, a causa de un "ataque masivo" con drones ejecutado por el Ejército ruso y que también ha dañado edificios residenciales y una guardería, entre otras infraestructuras.

"Por la noche, el enemigo ha llevado a cabo un ataque masivo sobre Odesa con drones", ha anunciado este martes el jefe de la administración militar de Odesa, Serhi Lisak, en un mensaje difundido a través las redes sociales de la entidad en el que ha precisado que "22 personas han resultado heridas, incluyendo 14 con heridas leves, que han recibido asistencia en el lugar".

Asimismo, Lisak ha indicado que "como resultado del bombardeo, una infraestructura, edificios residenciales, una guardería, una tienda y una obra en construcción han resultado dañados".

El ataque, según reza un mensaje emitido unas horas antes, ha provocado "incendios a gran escala", ha destruido parte de un edificio residencial y ha afectado también a una iglesia en el centro de la ciudad. Además, ha obligado a evacuar y a rescatar a varias personas, incluido un niño.

El responsable militar ha informado de que "todos los servicios de emergencia han estado trabajando en los lugares de los ataques desde el anochecer" y ha apuntado al despliegue de "cuarteles de operaciones" en el marco de las operaciones para proporcionar a los residentes "toda la asistencia necesaria".

Al hilo, ha apuntado que "el personal del Servicio de Vivienda y Comunitario está subsanando las consecuencias del ataque" mientras se asiste a los residentes de los edificios golpeados por los ataques, incluido "a completar los documentos para recibir compensación" tanto por parte del correspondiente programa estatal como de las arcas municipales.

De manera paralela, el Ejército ruso ha bombardeado también con drones la infraestructura energética de Mikolaiv, según ha informado el jefe de la administración militar de esta región, Vitali Kim.

El propio Kim ha informado de que las defensas antiaéreas ucranianas han derribado diez ataques de drones en esta región situada también en el sur del país.

Asimismo, ha indicado que, como resultado de los ataques y de la caída de escombros de los drones abatidos, una vivienda situada en Olshanska ha sido destruida y dos han resultado dañadas.

En este contexto, "una mujer de 59 años ha sido herida" y se encuentra en "serias" condiciones, por lo que ha sido hospitalizada en la homónima capital regional.