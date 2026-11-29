Archivo - La gente enciende velas en la Plaza de la Libertad con motivo del Día de Conmemoración del Holodomor, en recuerdo de la hambruna que asoló la Ucrania soviética a principios de la década de 1930 - Andrew Cling / Zuma Press / Europa Press

MADRID 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos una mujer ha muerto y otras cuatro personas han resultado heridas --entre ellas un niño de cinco años que ha tenido que ser hospitalizado-- durante una nueva oleada de ataques masivos rusos contra la capital ucraniana, Kiev, según ha informado este sábado su alcalde, Vitali Klitschko.

A través de sus redes sociales, el alcalde ha señalado que los bombardeos han alcanzado infraestructuras críticas, aunque ha evitado ofrecer detalles sobre las instalaciones afectadas, y ha advertido de posibles interrupciones en el suministro de electricidad y agua potable.

Klitschko ha precisado además que los restos de un dron interceptado han caído en el recinto de una escuela infantil y que tanto un edificio residencial como otro administrativo han sufrido daños materiales a consecuencia de la ofensiva.

Coincidiendo con el descenso de las temperaturas en toda Ucrania, las fuerzas rusas han intensificado sus ataques contra la infraestructura energética del país.

Los daños causados en la red eléctrica han obligado a Kiev a suspender sus exportaciones de energía, mientras que las importaciones han repuntado hasta alcanzar su nivel diario más alto desde mediados de junio.