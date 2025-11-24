Un ataque suicida mata a tres policías en Peshawar, en el noroeste de Pakistán

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Tres agentes de la Policía Federal (FC, por sus siglas en inglés) paquistaní han muerto este lunes a causa de un atentado contra la sede del cuerpo en la zona de Sadar, en la ciudad noroccidental de Peshawar, en el que uno de los atacantes se ha inmolado y los dos restantes han sido abatidos.

"Inicialmente, tres milicianos han intentado atacar la sede. Un atacante se ha inmolado en la puerta, mientras que otros dos han intentado entrar, pero han sido abatidos a tiros por personal de la FC", ha declarado a la prensa el oficial de la Policía de Peshawar, Mian Said Ahmad, según ha recogido el diario paquistaní 'Dawn'.

Poco después, el vicecomandante del cuerpo, Javed Iqbal, ha informado de que diez personas, incluidos tres agentes, han resultado heridos por el atentado y nueve de ellos, incluidos los tres policías, han sido trasladados al mayor hospital de la ciudad, el Lady Reading. Su portavoz, Muhamad Asim, ha indicado que todos se encuentran estables.

El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, ha condenado enérgicamente los hechos y ha agradecido "la oportuna actuación de las fuerzas de seguridad (que) nos ha salvado de daños mayores".

Por su parte, el presidente de Pakistán, Asif Alí Zardari, ha hecho lo propio a través de la red social X, donde ha publicado un breve mensaje en ele que ha señalado a Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), conocidos como los talibán paquistaníes.

"Fitna al Juarij --nombre con el que Islamabad se refiere al grupo--, con apoyo externo, no puede debilitar la unidad, la resiliencia ni la determinación de Pakistán", reza el mensaje difundido por la Presidencia, pese a que, por ahora, el grupo no ha reivindicado estos hechos.

Peshawar es la capital de la provincia de Jaiber Pastunjuá, que hace frontera con Afganistán y donde el pasado viernes murieron siete personas, incluidas un antiguo miembro de Tehrik-i-Taliban que se entregó a las autoridades y empezó a colaborar con ellas, según fuentes policiales de 'Dawn'. En la víspera, el Ejército Pakistaní había anunciado la muerte de 30 supuestos miembros del grupo armado en una serie de operaciones llevadas a cabo en la provincia de Jaiber Pastunjuá.

La zona fronteriza con Pakistán ha sido desde hace años escenario de inseguridad, especialmente a causa de los ataques por parte de TTP, en medio de acusaciones de a India y los talibán afganos por su presunto apoyo a la organización, algo rechazado desde Nueva Delhi y Kabul. Islamabad ha llevado a cabo varios ataques aéreos contra territorio afgano en los últimos meses alegando que actúa contra el citado grupo.