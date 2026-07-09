Los ataques de Israel contra Gaza desde el alto el fuego dejan ya más de 1.090 muertos y 3.500 heridos

Un palestino traslada un cadáver tras la muerte de tres personas en un bombardeo perpetrado el 8 de julio de 2026 por Israel contra la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego pactado en octubre de 2025 (archivo) - Bilal Osama/APA Images via ZUMA / DPA

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han cifrado este jueves en más de 1.090 los palestinos muertos por ataques ejecutados por el Ejército de Israel desde la entrada en vigor en octubre de 2025 de un alto el fuego al hilo de la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha apuntado que en este periodo se han registrado 1.092 muertos y 3.507 heridos, incluidos ocho fallecidos y 17 heridos durante las últimas 24 horas. Asimismo, ha resaltado que en este tiempo se han recuperado 799 cadáveres de las zonas de las que se replegaron las tropas israelíes tras el citado acuerdo.

Por otra parte, ha manifestado que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial-- se han documentado 73.118 muertos y 173.615 heridos, si bien ha agregado que sigue habiendo cadáveres tirados en las calles y entre los escombros de los edificios bombardeados.