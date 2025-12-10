Los ataques entre Tailandia y Camboya dejan más de medio millón de desplazados

Varios residentes de aldeas camboyanas huyen de sus hogares cerca de la frontera entre Camboya y Tailandia en busca de un refugio seguro en la provincia de Siem Reap, Camboya - Europa Press/Contacto/Agence Kampuchea Presse

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los enfrentamientos entre Tailandia y Camboya a lo largo de su frontera han provocado ya el desplazamiento de más de medio millón de personas, después de que el Ministerio de Defensa camboyano haya estimado en más de 100.000 las personas evacuadas desde los ataques desatados este fin de semana que han dejado una decena de muertos.

La cartera militar ha cifrado en "20.105 familias, o 101.229 personas" los evacuados de hasta cinco provincias objetivo de los ataques de las tropas tailandesas: Pursat, Preah Vihear, así como Banteay Meanchey, Oddar Meanchey y Siem Reap, siendo estas la procedencia de la mayor parte de damnificados.

Según ha recogido Nom Pen a través de la red social X, estas cifras son resultado de los ataques de Bangkok desde el pasado domingo en los que además han muerto siete personas.

Las autoridades tailandesas, por su parte, han denunciado que los ataques de Camboya han provocado el desplazamiento de unas 400.000 de sus habitantes en la zona fronteriza.

Los últimos enfrentamientos registrados en la frontera entra Tailandia y Camboya han dejado ahora al menos diez muertos y decenas de heridos en ambos países, después de que las fuerzas tailandesas atacaran hace días posiciones camboyanas tras denunciar la muerte de uno de sus soldados a manos de las tropas del país vecino.

En las últimas semanas, han intercambiado además múltiples acusaciones de provocaciones en su zona fronteriza, reavivando la escalada de julio que desembocó en el citado acuerdo y que condujo en apenas cinco días a la muerte de medio centenar de personas y cientos de miles de desplazados, en los que fueron los enfrentamientos más intensos entre ambos países en más de una década.