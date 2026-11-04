Un atentado con explosivos en el suroeste de Colombia deja al menos un muerto y dos heridos de gravedad

Archivo - Bandera de Colombia - Maksim Konstantinov / Zuma Press / Europa Press

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha muerto a causa de un atentado con explosivos registrado este miércoles en una localidad de la Gobernación del Cauca, en el suroeste de Colombia.

Se trata de un joven de 20 años que se desempeñaba como barbero en el municipio de Patía para "sacar adelante a su familia (...) unos adultos mayores y una hermana de cinco años", según ha confirmado la subsecretaria de Paz y Gobernanza de este departamento, Diana Murillo, que ha lamentado el suceso.

En declaraciones a la emisora colombiana Blu, ha relatado que "un furgón adaptado con rampas, con explosivos, se activó a 100 metros de la estación de policía y también frente a un sitio donde había varios centros especializados en barbería".

El atentado ha dejado heridas a dos mujeres de edad avanzada que fueron trasladadas de urgencia al hospital del municipio de El Bordo, habida cuenta que presentaban un pronóstico "grave".

El presidente del país, Abelardo de la Espriella, ha condenado "con toda cotundencia" lo que ha tildado de "ataque terrorista", cuya autoría no ha sido hasta el momento reivindicada.

En un extenso mensaje en redes sociales, ha calificado la detonación de explosivos "contra la Subestación de Policía de El Estrecho" de "acto criminal que merece todo el rechazo de Colombia".

Así, ha lamentado "profundamente" que se hayan producido víctimas y ha prometido dar con "los responsables de este aberrante acto terrorista". "Les advierto: los vamos a encontrar, los vamos a perseguir y los vamos a capturar. He dispuesto el despliegue de todas las capacidades de nuestra Fuerza Pública para identificar a los autores de este ataque y llevarlos ante la justicia", ha agregado.