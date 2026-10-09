Augusto Cury, tercero en la primera vuelta electoral, anuncia su apoyo a Flávio Bolsonaro en la segunda ronda

Archivo - El candidato presidencial Augusto Cury participa en un debate en Sao Paulo, Brasil - Leandro Chemalle / Zuma Press / Europa Press

El hijo de Jair Bolsonaro marca diferencias con su padre, promete avanzar "sin odio" y se compromete con Cury en educación, sanidad, violencia de género y economía

Una encuesta electoral prevé la victoria de Bolsonaro (52% de los votos) frente a Lula (48%) en los comicios del 25 de octubre

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El tercer candidato presidencial más votado en la primera vuelta de las elecciones brasileñas, el derechista Augusto Cury, que logró más de 3,4 millones de votos (casi el 2,9% del total) ha anunciado este jueves su apoyo al ultraconservador Flávio Bolsonaro, ganador de la primera ronda de los comicios, de cara a la segunda vuelta que se celebrará el 25 de octubre.

"En esta segunda vuelta he decidido dar un voto de confianza a Flávio Bolsonaro, quien aspira a su primer mandato y se ha comprometido a poner fin a la reelección", ha afirmado Cury en una declaración en vídeo en la que, además de destacar una de sus principales premisas de campaña --su oposición a que los presidentes puedan renovar su mandato en las urnas--, expone su oposición al "proyecto" del actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.

Cury, que ha comenzado su intervención manifestando que "el hambre, la violencia, el desempleo y el sufrimiento emocional afectan a brasileños tanto de izquierda como de derecha", ha incidido en su oposición "radical" a la reelección, alegando que "favorece la perpetuación en el poder y el populismo, además de debilitar la renovación democrática".

Asimismo, ha expresado su rechazo al "modelo económico que viene asfixiando a Brasil con tasas de interés altísimas, comprometiendo el poder adquisitivo de las familias y el futuro de las próximas generaciones". "Por eso, no puedo apoyar a Lula. No es algo personal; se trata del proyecto", ha agregado.

En cambio, con el ganador de la primera vuelta ha mantenido "una larga conversación" en la que el hijo del expresidente Jair Bolsonaro "ha aceptado" sus propuestas y "ha firmado un compromiso público", un documento llamado "Compromiso público con Brasil" y subtitulado "Flávio Bolsonaro con Augusto Cury" en el que el primero se compromete con varios proyectos, empezando por el "fin de la reelección".

PROMESAS EN EDUCACIÓN, SANIDAD, VIOLENCIA DE GÉNERO Y ECONOMÍA

El candidato del Partido Liberal (PL) también ha prometido en ese texto promover una "revolución de la educación" incluyendo en el currículum formativo materias de "oratoria, gestión financiera (y) emprendimiento", así como "valorar a los docentes mediante formación continua, mejores salarios y condiciones dignas de trabajo" en un sistema educativo que buscará "generar neuroinclusión y prevención del bullying".

El documento recoge también una "revolución de la salud" con la construcción de "una de las mayores redes públicas de telemedicina del mundo" que empleará inteligencia artificial y tecnologías integradas con los equipos médicos "para reducir drásticamente" las listas de espera con especialistas.

Incluye igualmente un epígrafe en el que Bolsonaro se compromete a "transformar la lucha contra la violencia contra las mujeres en prioridad nacional" mediante recursos tecnológicos como una "aplicación con botón de pánico conectado a las redes de protección y las fuerzas de seguridad". Asimismo, el capítulo incluye "fortalecer las comisarías especializadas, la atención psicológica, las medidas de protección y las políticas de autonomía económica".

A continuación, el compromiso recoge tres ejes económicos: la defensa del cooperativismo, el "financiamiento de millones de microempresas" y la "meta estratégica de duplicar la producción brasileña de alimentos en los próximos diez años".

Por último, Flávio Bolsonaro ha prometido a Cury en el texto "no gobernar movido por la venganza, el rencor, la persecución o el resentimiento político", sino hacerlo "para los brasileños de derecha, de izquierda, de centro y para aquellos que no se identifican con ninguna corriente ideológica".

"Reconozco que Brasil necesita un nuevo modelo de liderazgo: una mentalidad capitalista y un corazón social", afirma Bolsonaro a modo de conclusión de un escrito en el que declara su "conformidad con los ocho compromisos presentados". "El compromiso principal no es con un partido, un candidato o un proyecto personal de poder. Es con Augusto Cury, con Brasil, con la democracia, con la alternancia en el poder y, sobre todo, con las generaciones futuras", agrega.

BOLSONARO PROMETE AVANZAR "SIN ODIO" SI GANA LA SEGUNDA VUELTA

Tras el anuncio del apoyo del tercer candidato más votado en la primera vuelta electoral, Bolsonaro ha querido hacer suyos los ocho ejes del documento de compromiso dejando claro que es "diferente" a su padre, Jair Bolsonaro.

"Los brasileños conocerán a un Bolsonaro diferente. A todos los que intentaron ser iguales a Jair Bolsonaro les fue mal", ha expresado antes de establecer un paralelo futbolístico: "No tiene sentido que el hijo de Pelé quiera ser igual a Pelé; tiene que ser diferente".

Al hilo, ha asegurado que defiende "exactamente eso, todo lo que dice Augusto Cury". "¿Creéis que no estoy cansado de peleas? ¿Creéis que no quiero pacificar este país? Claro que quiero", ha proseguido, asegurando que, de convertirse en presidente, querrá "pacificar" Brasil, considerándose "la única persona capaz de lograr esa pacificación".

"Así que, dado que yo estoy de un lado y Lula del otro, cuando asumamos el gobierno, no querré pelear con él. Querré mirar hacia adelante. Se acabará el caos, se acabarán las peleas; sin odio, sin venganza", ha prometido.

Flávio Bolsonaro, que ya cuenta con el apoyo de Ronaldo Caiado (2,6 millones de votos, el 2,18%), espera sumar así buena parte de los 3.448.569 votos (2,89%) que recibió Augusto Cury en una primera vuelta electoral marcada por el dominio de los dos principales candidatos: 56,1 millones de votos para el candidato del PL, el 47,03% del total, frente a los 53,9 millones de sufragios --el 45,16%-- logrados por el actual presidente del país.

De este modo, sólo uno de los cinco candidatos que superaron el 1% de los votos no ha dado su apoyo a ninguno de los dos que han avanzado a la segunda vuelta: Renan Santos, del partido derechista Missão. Pese a la posible sintonía ideológica, parece poco probable que dé su apoyo a un Flávio Bolsonaro del que ha afirmado que "su único mérito es ser hijo de otro caradura que no era muy inteligente", agregando además que "ningún votante sabe explicar por qué vota a Flávio".

Así las cosas, Bolsonaro parece haber ganado apoyos para la segunda vuelta tras haber ganado la primera. En este marco, la última encuesta de Datafolha sitúa al candidato del PL como ganador también de la segunda vuelta con el 52% de los votos, frente al 48% proyectado para Lula. La encuesta muestra un margen de error de dos puntos porcentuales.