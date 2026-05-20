Aumentan a 14 los muertos, incluidos cuatro niños, por un ataque de Israel en un municipio en el sur de Líbano

Un ataque aéreo de Israel destruyó por completo un centro de atención primaria de salud en la ciudad de Maashouq, en el sur de Líbano - Europa Press/Contacto/Abdul Kader Al Bay

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades libanesas han elevado este miércoles a 14 las víctimas mortales por un ataque perpetrado en la víspera por el Ejército de Israel contra un municipio situado en el distrito de Tiro, en el sur de Líbano, pese al alto el fuego en vigor desde mediados de abril y prorrogado en dos ocasiones.

El Ministerio de Sanidad ha precisado que el bombardeo de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) contra la localidad de Deir Qanun al Nahr ha dejado 14 muertos, incluidos cuatro menores de edad, de los cuales uno tenía nacionalidad siria.

Como resultado del ataque, tres personas, entre ellas otro menor de nacionalidad siria, han resultado heridas, de acuerdo al comunicado del Ministerio recogido por la agencia de noticias estatal NNA.

Este mismo miércoles, el Gobierno libanés ha cifrado en 3.073 los muertos, incluidos 116 profesionales sanitarios, y 9.362 los heridos a causa de ataques de Israel contra su territorio desde el pasado 2 de marzo, fecha en que estallaron las hostilidades a gran escala con lanzamientos por parte del partido-milicia chií Hezbolá contra Israel en respuesta a la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra Irán.

Previamente, las partes habían pactado un alto el fuego en noviembre de 2024 tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien desde entonces Israel continuó lanzando bombardeos frecuentes contra el país y mantuvo la presencia de militares en varios puntos argumentando que actuaba contra Hezbolá, en medio de denuncias de Beirut y el grupo sobre estas acciones.