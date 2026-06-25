Aumentan a 164 los muertos y casi un millar los heridos por el doble terremoto en Venezuela

Gente en el centro de Caracas tras un terremoto. Dos potentes terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron Venezuela la tarde del 24 de junio. - Europa Press/Contacto/Iris Estrada

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha elevado este jueves a 164 las victimas mortales y a 971 el número de heridas, tras los potentes seísmos de magnitud superior a 7 que se han registrado durante la madrugada en el norte del país.

Según la información actualizada del Gobierno venezolano, los fuertes seísmos han estado seguidos de 30 réplicas y dejan una importante cantidad de edificios colapsados en La Guaira, considerada la zona la más afectada por el terremoto doble, una zona donde las autoridades "deben concentrar labores de rescate".

Rodríguez en todo caso no ha detallado donde se produjeron las víctimas y si este balance ya incluye a la estado de La Guaira, región que describió en los primeros momentos de la catástrofe como "zona de desastre".

En todo caso, ha informado de los numerosos contactos mantenidos con jefes de Estado y autoridades internacionales para coordinar la asistencia a los afectados y las labores de rescate de personas atrapadas entre los edificios.

Igualmente, la presidente interina ha anunciado la creación de un fondo inicial de 200 millones de dólares, unos 176 millones de euros, con recursos provenientes del Fondo Monetario Internacional. Según ha dicho esto permitirá la reconstrucción de infraestructuras y hospitales, así como la construcción de viviendas para quienes perdieron sus casas por el doble seísmo.

También ha anunciado una partida para la "atención inmediata" de las víctimas de este desastre natural, tras señalar que la catástrofe ha puesto de luto "a decenas de familias" venezolanas.