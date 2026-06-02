Aumentan a 21 los trabajadores muertos por el derrumbe de un edificio en construcción en Filipinas

Equipos de rescate filipinos trabajan para extraer los cuerpos de las víctimas de un derrumbe de un edificio de nueve plantas en construcción - PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE LUZÓN

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El balance de muertos por el derrumbe de un edificio en construcción el pasado 24 de mayo en la ciudad de Ángeles, en el norte de Filipinas, ha aumentado a 21 después de que los equipos de rescate hayan recuperado los cuerpos sin vida de varios trabajadores que se encontraban debajo de los escombros.

"Los equipos de rescate lograron sacar a la víctima número 21, un bebé, del cuadrante dos de la estructura derrumbada en el barangay (barrio) de Balibago, ciudad de Ángeles. Las operaciones continúan mientras el personal prosigue con las labores de búsqueda y rescate en toda la zona del derrumbe", ha indicado en redes sociales la oficina de protección contra incendios de la región de Luzón Central.

Los equipos de rescate lograron localizar a otras tres personas sin vida bajo los escombros durante la mañana del martes. El recuento de víctimas se ido desarrollando una vez que los especialistas han empezado a retirar con cuidado los cascotes del edificio de nueve plantas que colapsó el pasado 24 de mayo.

Las autoridades de Filipinas han abierto una investigación para determinar la causa del derrumbe, que produjo un corte de luz en la zona y también produjo daños en un hotel adyacente, provocando la muerte de un turista malasio de 65 años con discapacidad.