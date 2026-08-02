Aumentan a 38 los muertos por el seísmo de magnitud 7,2 registrado el martes en el suroeste de Japón

Vivienda dañada en Kumamoto, Japón, tras el seísmo de 7,1 en la escala de Ritcher - Europa Press/Contacto/Jia Haocheng

MADRID 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades japonesas han elevado este domingo a 38 el número de víctimas mortales por el terremoto de magnitud 7,1 que sacudió a primera hora del martes la isla japonesa de Kyushu.

La prefectura de Kumamoto, la más afectada por el seísmo, ha confirmado esta cifra en un nuevo balance recogido por la cadena de televisión nipona Asahi, que incluye al menos a otros 143 heridos.

Hasta el momento, más de 9.200 personas que han sido evacuadas se encuentran refugiadas en centros puestos a disposición por las autoridades.

Se han registrado daños en más de 1.540 edificios, incluidos 182 que han quedado completamente destruidos, y 72.000 hogares siguen sin suministro de agua.

La prefectura de Kumamoto ha anunciado asimismo que han concluido las operaciones de rescate en el Aeon Mall Kumamoto, el centro comercial donde se registró una explosión tras el terremoto, provocando el colapso del edificio.

La Policía y el equipo de bomberos han conseguido rescatar a doce personas con vida, si bien siete personas fallecieron y, tras determinar que no quedaban personas desaparecidas en el interior del recinto, dieron por concluidas las operaciones de rescate este sábado.