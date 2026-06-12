Aumentan a 55 los muertos y 31 los desaparecidos por el terremoto de magnitud 7,8 en Mindanao, Filipinas

Archivo - Imagen de archivo de los restos de una vivienda tras un terremoto en Filipinas. - ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE - Archivo

MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Filipinas han informado este viernes de que ya son 55 los muertos y 1.120 los heridos a causa del terremoto de magnitud 7,8 en la escala de Richter registrado el lunes en la isla de Mindanao, en el sur del país, donde aún hay 31 personas en paradero desconocido.

El Consejo Nacional de Reducción Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMC, por sus siglas en inglés) ha indicado que más de 86.000 familias se han visto afectadas por el seísmo, con un total de 390.000 personas. Asimismo, ha apuntado a que son unas 19.000 las viviendas que se han visto dañadas, de las cuales 3.485 han quedado completamente destruidas.

Además, 48 localidades siguen sin suministro eléctrico y los puentes, carreteras, aeropuertos y puertos de las zonas más afectadas también han tenido que suspender todas sus operaciones por motivos de seguridad, según informaciones recogidas por el diario 'Inquirer'.

El Aeropuerto Internacional General Santos permanecerá cerrado a vuelos comerciales pero servirá para ofrecer ayuda humanitaria y acoger un despliegue militar, tal y como han indicado las autoridades, que apuntan a que ya son 3.700 los miembros desplegados para las operaciones de búsqueda y rescate en las áreas más afectadas.

El presidente del país, Ferdinand Marcos Jr., ha visitado esta semana las zonas afectadas, incluido un colegio dañado y un centro de distribución de ayuda. Además, ha declarado el estado de calamidad para 13 localidades debido a los graves daños sufridos y al desplazamiento de la población.

Desde la Presidencia han asegurado que el Gobierno cuenta con fondos suficientes para la respuesta de emergencia. "Los fondos disponibles son suficientes para las operaciones de rescate y recuperación, con el objetivo de minimizar el impacto del desastre", afirmó el lunes la portavoz de la Presidencia, Claire Castro.

El Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología (Phivolcs) ha especificado que el seísmo ha tenido su epicentro unos 32 kilómetros al oeste de Maasim, en la provincia de Sarangani, antes de destacar que el hipocentro ha estado situado a unos 33 kilómetros de profundidad.

Filipinas está situada en el conocido como Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se producen alrededor del 90% de los terremotos del mundo. En septiembre de 2025, cerca de 70 personas perdieron la vida y otras 150, aproximadamente, resultaron heridas a causa de un seísmo de magnitud 6,9 en la escala abierta de Richter en Cebú (centro).