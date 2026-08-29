Aumentan a 669 los muertos y 2.362 desaparecidos en Nepal por la riada en el municipio de Rasuwa

Equipos de rescate tras la riada en Nepal - GOBIERNO DE NEPAL

MADRID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 669 personas han muerto y 2.362 continúan desaparecidas tras la grave riada registrada el miércoles tras la crecida del río Bhotekoshi en Rasuwa, un distrito montañoso próximo a la frontera con la región autónoma china de Tíbet, según el último balance. Las autoridades chinas han confirmado siete muertos y 554 personas desaparecidas, según la oficina de emergencias del Tíbet.

Un portavoz de la Policía nepalí, Abhinarayan Kafle, ha dado este sábado las últimas cifras oficiales del siniestro, que suponen una reducción de unas 150 personas en la cifra de desaparecidos con respecto a la anterior información difundida, según comentarios a medios locales.

De los cadáveres recuperados, 148 corresponden a mujeres, 268 a hombres, 22 a niñas y 20 a niños. En 221 casos se trata de partes del cuerpo que no han podido ser identificadas. Un total de 20 cuerpos han sido ya entregados a sus familias.

Entre los desaparecidos hay 1.591 hombres y 264 nepalíes, así como 223 hombres y 300 mujeres de otras nacionalidades. También se han contabilizado 2.301 heridos --1.506 hombres y 795 mujeres-- y hay un millar de personas en nueve centros de acogida. Hay 101 personas hospitalizadas.

La Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA) nepalí ha elevado el número de personas rescatadas a 4.451.

Militares y voluntarios continúan buscando a víctimas de la riada, principalmente en Rasuwa, Timure, Trishuli y Dhunche y cuentan con 16 helicópteros del Ejército y de empresas privadas. La riada ha afectado a los distritos de Rasuwa, Chitwan, Dhading, Tanahun, Gorkha, Nuwakot y Nawalparasi Este.