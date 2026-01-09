Aumentan a catorce los muertos por los bombardeos ejecutados el jueves por Israel contra la Franja de Gaza

Traslado al Hospital Al Shifa de varias víctimas de un bombardeo de Israel en diciembre de 2025 contra un vehículo en la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego pactado en octubre de 2025 (archivo) - Europa Press/Contacto/Omar Ashtawy

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El balance de muertos a causa de los bombardeos ejecutados el jueves por Israel contra la Franja de Gaza después de que el Ejército israelí denunciara el lanzamiento fallido de un proyectil hacia su territorio, ha aumentado a catorce, entre ellos cinco niños, a pesar del alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre de 2025.

El balance ha sido confirmado por fuentes médicas citadas por el diario palestino 'Filastin', que ha especificado que los ataques alcanzaron una vivienda situada cerca de una mezquita en el campamento de refugiados de Al Bureij (centro), un almacén y una tienda en la ciudad de Gaza (norte), y en la zona de Al Mauasi, cerca de Jan Yunis (sur).

El Ejército de Israel ha afirmado este viernes que llevó a cabo bombardeos contra "infraestructuras terroristas" del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) "en el sur y el norte de la Franja de Gaza". "Como parte de los bombardeos (...) fueron atacados terroristas de Hamás, puntos de lanzamiento y otras infraestructuras terroristas", ha señalado.

Las autoridades gazatíes cifraron el jueves en 71.395 los muertos y a 171.287 los heridos a causa de la ofensiva militar de Israel, incluidos 425 muertos y 1.206 heridos desde el 10 de octubre. Sin embargo, ha insistido en que "varias víctimas siguen aún bajo los escombros y tiradas en las calles, ya que las ambulancias y los equipos de Protección Civil no han podido llegar aún a ellas".