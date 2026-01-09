Las autoridades de Gaza elevan a más de 71.400 los muertos por la ofensiva de Israel contra la Franja

Recuperación de los cadáveres de varios palestinos muertos por los bombardeos de Israel en el marco de su ofensiva contra la Franja de Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023 (archivo) - Europa Press/Contacto/Hashem Zimmo

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este viernes a más de 71.400 los muertos a causa de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023, incluidos cerca de 440 desde que entrara el 10 de octubre el acuerdo de alto el fuego vinculado al pacto para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado en un comunicado que hasta la fecha se han documentado 71.409 muertos y 171.304 heridos, un balance que incluye 439 fallecidos y 1.223 heridos a causa de ataques israelíes pese al alto el fuego, periodo en el que además se han recuperado 688 cadáveres de zonas de las que se han replegado las tropas israelíes.

Así, ha apuntado que durante las últimas 24 horas se han registrado catorce muertos y 17 heridos a causa de los bombardeos israelíes, que argumentó que lanzó estos ataques contra "infraestructuras terroristas" de Hamás tras denunciar el jueves el lanzamiento fallido de un proyectil desde la Franja.