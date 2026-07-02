Aumentan a cerca de 1.060 los muertos por ataques de Israel en Gaza pese al alto el fuego

Un grupo de palestinos socorren a las víctimas de un ataque israelí contra el centro de la Franja de Gaza - Europa Press/Contacto/Ramzi Abu Amer/Jna Press

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han denunciado este jueves que cerca de 1.060 personas han muerto y 3.430 han resultado heridas a causa de los ataques ejecutados por el Ejército de Israel contra el enclave desde octubre de 2025, cuando ambas partes acordaron un alto el fuego.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha precisado en un comunicado en redes sociales que desde el 11 de octubre de 2025 se han registrado 1.059 muertos y 3.429 heridos, incluidos dos fallecidos y doce heridos por ataques perpetrados durante las últimas 24 horas por las tropas israelíes.

La cartera ha indicado además que en este periodo se han recuperado 788 cadáveres --dos de ellos en las últimas 24 horas-- de zonas de las que se replegaron las tropas de Israel, situadas en la 'línea amarilla', expandida desde entonces por orden del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Por otra parte, ha apuntado que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial-- se han registrado 73.074 "mártires" y 173.537 heridos, si bien ha agregado que sigue habiendo cadáveres tirados en las calles y entre los escombros de los edificios bombardeados.