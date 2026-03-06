Aumentan a cerca de 125 los muertos por los bombardeos de Israel contra Líbano

Columna de humo tras un bombardeo del Ejército de Israel contra la capital de Líbano, Beirut - Europa Press/Contacto/Marwan Naamani

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Líbano han elevado este viernes a cerca de 125 los muertos a causa de la oleada de bombardeos lanzada por Israel en respuesta al disparo de proyectiles por parte del partido-milicia chií Hezbolá en venganza por el asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

El Ministerio de Sanidad libanés ha señalado en un comunicado que "el balance de la agresión ha aumentado a 123 mártires y 683 heridos", sin dar detalles sobre la gravedad del estado de los hospitalizados, si bien no se descarta que la cifra de fallecidos siga aumentando en las últimas horas.

El Ejército israelí inició bombardeos contra lo que describe como objetivos vinculados a Hezbolá en respuesta a los citados lanzamientos, a los que el grupo ha sumado nuevos disparos de proyectiles y drones desde entonces, sin que las autoridades de Israel hayan confirmado víctimas a causa de los mismos. Además, ha desplegado militares en el sur, en una nueva incursión terrestre en el país vecino.

Israel ya había lanzado durante los últimos meses decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegurando que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto las autoridades libanesas como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El alto el fuego contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por Beirut y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.