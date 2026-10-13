Aumentan a cerca de 1.500 los palestinos muertos en Gaza por ataques de Israel desde el alto el fuego

Palestinos durante el funeral de un muerto por un ataque de Israel contra una tienda destinada a la carga de teléfonos móviles cerca de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza (archivo) - Tariq Mohammad / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han cifrado este martes en cerca de 1.500 los palestinos muertos por ataques ejecutados por Israel contra el enclave pese al acuerdo de alto el fuego alcanzado en octubre de 2025 al hilo de la propuesta de Estados Unidos para el futuro del territorio.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha señalado en un comunicado publicado en redes sociales que desde el alto el fuego se han documentado 1.498 muertos y 5.306 heridos, incluidos dos muertos y siete heridos durante las últimas 24 horas. Asimismo, han sido recuperados 838 cuerpos de las zonas de las que se retiraron las tropas israelíes al hilo del citado acuerdo.

Asimismo, ha resaltado que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial de las autoridades israelíes--, se han registrado 74.389 muertos y 175.423 heridos.

Por su parte, el Ejército israelí ha anunciado a primera hora del día la muerte de tres supuestos miembros de Yihad Islámica en un bombardeo perpetrado el domingo contra Jan Yunis (sur) y de otros dos presuntos integrantes de las fuerzas especiales de Hamás, la unidad Nujba, en otro ataque ejecutado el lunes en el sur del enclave.

"Los terroristas habían impulsado recientemente planes terroristas contra elementos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y los ciudadanos del Estado de Israel, al tiempo que trabajaban para restablecer las capacidades militares de Hamás y de la Autoridad Palestina, violando de forma sistemática el alto el fuego", ha denunciado, sin detallar las actividades que llevarían los sospechosos en favor de la AP, enfrentada con el grupo islamista.