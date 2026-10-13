La Policía israelí detiene a un joven acusado de preparar un atentado en Jerusalén a las órdenes de Estado Islámico

Archivo - Imagen de archivo del cuarto musulmán en la Ciudad Vieja de Jerusalén - Paulina Patimer / Zuma Press / Europa Press

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Israel ha anunciado este martes la detención de un joven de 18 años acusado de preparar un atentado en Jerusalén por orden de la organización yihadista Estado Islámico.

El joven ha sido identificado como un residente de la ciudad Umm al Fahm, una localidad de mayoría palestino-israelí en Haifa, tras un mes de investigación.

En la misma se sospecha que el joven "juró lealtad a la organización terrorista Estado Islámico y durante el último año planeó llevar a cabo un atentado contra militares del Ejército israelí en el área de la Ciudad Vieja de Jerusalén".

Tras su detención, los detectives de la unidad central de la región costera registraron su hogar, y "se incautaron hallazgos y materiales digitales que refuerzan las sospechas sobre su apoyo a la organización terrorista y su papel en la planificación del atentado".

"Hoy, con el cierre de la investigación, se presentó una declaración del fiscal contra el sospechoso de cara a la presentación de una acusación formal en su contra", concluye el comunicado.