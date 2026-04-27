Aumentan a cerca de 820 los palestinos muertos en ataques de Israel contra Gaza pese al alto el fuego

Palestinos junto a los cadáveres de varios muertos por ataques de Israel en abril de 2026, a pesar del alto el fuego pactado en octubre de 2025 en la Franja de Gaza (archivo) - Belal Osama/APA Images via ZUMA / DPA

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 820 palestinos han muerto a causa de los ataques ejecutados por el Ejército de Israel contra la Franja de Gaza desde el 10 de octubre de 2025, fecha de la entrada en vigor del acuerdo de alto el fuego al hilo de la propuesta de Estados Unidos, según han denunciado este lunes las autoridades del enclave, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

El Ministerio de Sanidad gazatí ha señalado en un comunicado publicado en redes sociales que desde esa fecha se han documentado 817 heridos y 2.296 heridos, incluidos siete fallecidos, incluido un cadáver recuperado en el enclave, y 18 heridos durante las últimas 24 horas.

Así, ha manifestado que los servicios de rescate han logrado recuperar 762 cadáveres de zonas de las que se replegaron las tropas israelíes a raíz del citado acuerdo para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos, planteada por el presidente del país norteamericano, Donald Trump.

De esta forma, ha puntualizado que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial-- se han registrado 72.593 fallecidos y 172.399 heridos, si bien ha reiterado que aún hay cadáveres bajo los escombros y tirados en las calles.