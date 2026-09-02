Aumentan a más de 1.100 los muertos en Nepal por la riada en la frontera con China, con más de 3.900 desaparecidos

Daños materiales a orillas del río Trishuli, cerca de Betrawati, tras las devastadoras inundaciones del 26 de agosto de 2026 en el norte de Nepal, cerca de la frontera con China - Europa Press/Contacto/Ambir Tolang

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El balance de muertos a causa de las devastadoras inundaciones registradas la semana pasada en el norte de Nepal, en una zona fronteriza con China, ha superado ya el umbral de los 1.100 muertos, según las autoridades nepalíes, que mantienen por encima de los 3.900 el número de desaparecidos.

La Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA, por sus siglas en inglés) ha señalado en un comunicado publicado a través de redes sociales que hasta la fecha se han recuperado 1.114 cuerpos, incluidos 348 en Chitwan, a los que se suman 218 en Nawalparasi Este y 190 en Nawalparasi Oeste.

El organismo ha resaltado que los equipos de emergencia han restacado por el momento a 11.993 personas, incluidos 273 extranjeros que han sido evacuados por vía aérea, al tiempo que ha manifestado que un total de 292 personas resultaron heridas en el desastre, 182 de las cuales ya han recibido el alta.

Asimismo, ha destacado que más de 21.300 agentes, entre ellos 7.900 policías y 9200 militares, están desplegados para apoyar las labores de búsqueda y rescate, así como la entrega de ayuda de primera necesidad a los damnificados.

A estas cifras se suman al menos 16 muertos y alrededor de 550 desaparecidos en territorio chino --entre ellos 261 ciudadanos extranjeros--, tal y como han señalado las autoridades del gigante asiático, así como tres cadáveres recuperados en India.

Por su parte, el portavoz de la Secretaría General de Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, ha asegurado en rueda de prensa que la respuesta a la riada "está entrando en una nueva fase". "Las autoridades están intensificando los esfuerzos de ayuda y las operaciones de recuperación", ha dicho.

"Para miles de familias afectadas, la prioridad ahora es recibir asistencia humanitaria, recuperar e identificar los restos de sus seres queridos, localizar a familiares desaparecidos, reunir a los niños separados y facilitar el acceso a apoyo psicosocial", ha explicado Dujarric, quien ha cifrado en cerca de 3.500 los desplazados por la catástrofe.

En este sentido, ha explicado que estas personas "viven en 27 centros de desplazamiento en los distritos más afectados, los de Nuwakot y Rasuwa, muchos de ellos en escuelas, lo que tiene un efecto de alteración de la educación a los niños", al tiempo que ha pedido a los socios que continúen apoyando los esfuerzos de las autoridades nepalíes.

"Nuestros colegas humanitarios nos informan que el principal desafío en este momento es el acceso. Más de 40 puentes han sido destruidos y tramos de la carretera principal permanecen bloqueados. Las comunidades más remotas siguen dependiendo de los vuelos de helicópteros del Ejército para recibir suministros", ha apuntado, antes de alertar del "creciente riesgo" para la salud del "hacinamiento en los refugios, el agua contaminada y los daños en los centros de salud", en plena temporada de monzones.