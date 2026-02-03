Aumentan a más de 71.800 los muertos por la ofensiva de Israel en Gaza, con unos 530 desde el alto el fuego

Archivo - Trabajos de recuperación de cadáveres de un edificio bombardeado por Israel durante su ofensiva contra la Franja de Gaza, lanzada en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023 (archivo) - Europa Press/Contacto/Hashem Zimmo - Archivo

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este martes a más de 71.800 los muertos a causa de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023, una cifra que incluye cerca de 530 muertos desde el 10 de octubre de 2025, fecha en la que entró en vigor el último alto el fuego.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha apuntado en un comunicado publicado a través de sus redes sociales que hasta la fecha se han confirmado 71.803 muertos y 171.570 heridos, si bien ha reiterado que "aún hay víctimas bajo los escombros y tiradas en las calles, ya que las ambulancias y los equipos de Protección Civil no han podido llegar hasta ellas".

Asimismo, ha recalcado que desde la entrada en vigor del alto el fuego se han registrado 529 "mártires" y 1.462 heridos, incluidos tres muertos y 15 heridos durante las últimas 24 horas, mientras que se han recuperado 717 cadáveres de zonas de las que se replegaron las tropas israelíes a raíz del acuerdo para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave.