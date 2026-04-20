Aumentan a más de 775 los palestinos muertos en ataques de Israel contra Gaza pese al alto el fuego

Archivo - Palestinos en un edificio del campamento de refugiados de Al Burej dañado por los ataques del Ejército de Israel contra la Franja de Gaza (archivo) - Europa Press/Contacto/Moiz Salhi - Archivo

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este lunes a más de 775 los muertos a causa de los ataques ejecutados por el Ejército de Israel contra el enclave a pesar del alto el fuego en vigor desde octubre de 2025 tras el acuerdo para aplicar la propuesta de Estados Unidos.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado en un comunicado que hasta el momento se han confirmado 777 "mártires" y 2.193 heridos por ataques israelíes desde el 10 de octubre de 2025, incluidos dos muertos y 22 heridos durante el último día. Asimismo, en este periodo se han recuperado 761 cadáveres de zonas de las que se retiraron las tropas israelíes al hilo del acuerdo.

Asimismo, ha recalcado que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial-- se han registrado 72.553 fallecidos y 172.296 heridos, si bien ha afirmado que aún hay cadáveres bajo los escombros y tirados en las calles.