Aumentan a más de medio centenar los muertos por un deslizamiento de tierras en el centro de China

Rescatistas trabajan tras un deslizamiento de tierra en Chongqing, en el centro de China - Europa Press/Contacto/Wang Quanchao

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades chinas han elevado este jueves a más de medio centenar el número de víctimas mortales por el deslizamiento de tierra registrado a mediados de julio en el municipio de Chongqing, en el centro del país, causado por las fuertes lluvias en la zona.

Los equipos de rescate han recuperado ya los cuerpos de 51 personas sin vida, mientras las labores de búsqueda continúan puesto que otras diez personas continúan dadas por desaparecidas, han indicado en un comunicado.

El deslizamiento de tierra, ocurrido el pasado 17 de julio, provocó el derrumbe de cerca de diez edificios residenciales, lo que obligó a evacuar a más de 1.100 residentes y desplegar 26 equipos, con un millar de rescatistas.

Desde entonces, se ha rastreado toda la zona afectada en tierra firme, si bien las operaciones de dragado y búsqueda en el río Wujiang seguirán en marcha, han asegurado las autoridades locales.

El Ministerio de Gestión de Emergencias anunció un paquete de ayudas de 50 millones de yuanes (cerca de 6,5 millones de euros) para brindar asistencia a los residentes afectados.