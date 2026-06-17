Aumentan a más de mil palestinos muertos por ataques de Israel contra Gaza desde el alto el fuego

Palestinos trasladan los cuerpos de dos personas muertas en ataques de Israel contra ciudad de Gaza - Europa Press/Contacto/Hashem Zimmo

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han informado este miércoles de que ya son más de mil los muertos por ataques del Ejército de Israel contra el enclave desde la entrada en vigor en octubre de un alto el fuego al hilo del acuerdo para aplicar la propuesta de Estados Unidos para resolver el conflicto.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha señalado en un comunicado que desde entonces se han registrado 1.005 muertos y 3.157 heridos, incluidos ocho muertos y cinco heridos en las últimas 24 horas, a lo que se suman 784 cuerpos hallados en zonas de las que se replegaron las tropas israelíes a raíz del citado acuerdo.

Asimismo, ha resaltado que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial-- se han documentado 73.016 "mártires" y 173.265 heridos.

Por su parte, el Ejército de Israel ha anunciado este mismo miércoles que el pasado sábado mató a dos comandantes de Hamás a los que identifica como Muhamad Said Ahmed Nimruti y Maauiya Suleiman Tsaqr Aidi.

El primero de ellos está acusado de participar en la "retención de numerosos rehenes en túneles de Hamás" en la Franja de Gaza, mientras el segundo de hacerlo en la "masacre del 7 de octubre en territorio israelí", han indicado en sus redes sociales las Fuerzas de Defensa Israel (FDI).

"Ambos terroristas promovieron complots terroristas contra las fuerzas de las FDI y la ciudadanía israelí, y Aidi participó en la colocación de artefactos explosivos. Los terroristas fueron eliminados en ataques de precisión tras representar una amenaza inmediata para las fuerzas de las FDI que operan en la Franja de Gaza", han agregado.