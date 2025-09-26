Aumentan a nueve muertos y más de 170 heridos las víctimas de los ataques de Israel en Yemen

Daños en edificios de la capital yemení, Saná, a consecuencia de ataques de Israel - Europa Press/Contacto/Mohammed

MADRID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades instauradas por los rebeldes hutíes en Yemen han elevado a nueve los muertos, cuatro de ellos menores de edad, y 174 los heridos como consecuencia de los bombardeos ejecutados este jueves por el Ejército de Israel en la capital yemení, Saná, en respuesta al ataque perpetrado el miércoles por los insurgentes contra la ciudad de Eilat.

El portavoz del Ministerio de Sanidad de los hutíes, Anes Alasbahi, ha actualizado el balance de víctimas en su cuenta de la red social X, donde ha aclarado que no se trata de un recuento definitivo puesto que los equipos de rescate siguen buscando víctimas bajo los escombros.

En el mismo mensaje, ha denunciado que la mayoría de las víctimas son mujeres y niños, precisando que los nueve fallecidos incluyen dos mujeres y cuatro menores, mientras que entre los 174 heridos hay 35 mujeres y casi 60 niños.

La insurgencia ha condenado los "continuos" ataques de Israel, denunciando que sus objetivos con "civiles" en un comunicado recogido por la agencia de noticias SABA en el que ha insistido en que "este es un crimen de guerra y una flagrante violación del Derecho Internacional".

Las autoridades israelíes, que han asegurado que entre los objetivos del ataque figuran bases militares, drones y arsenales, han apuntado a la muerte de "decenas" de rebeldes hutíes.

"Como prometí ayer, quienes nos hagan daño recibirán siete veces más daño", ha proclamado el ministro de Defensa, Israel Katz, al dar cuenta de lo que ha descrito como "un duro golpe" contra la insurgencia yemení.

Desde la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, han asegurado en un comunicado que fue el propio mandatario el que ordenó los bombardeos desde el avión mientras viajaba a la ciudad de Nueva York para participar en la Asamblea General de Naciones Unidas.

Así, ha dicho responder al ataque perpetrado el miércoles por los rebeldes hutíes, que lograron sortear el sistema antimisiles israelí para hacer impactar un dron contra la ciudad de Eilat, un ataque que se saldó con una veintena de heridos.