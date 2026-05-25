Aumentan a nueve los muertos y once los desaparecidos por las fuertes lluvias en el suroeste de China

Archivo - Lluvias torrenciales en China. - CHINA DAILY CHINA DAILY INFORMATION CORP - CDIC /

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de China han elevado este lunes a nueve la cifra de muertos y a once la de desaparecidos a causa de las fuertes lluvias registradas desde el sábado por la noche en el distrito de Yongchuan, en la localidad de Chongqing, situada en el suroeste del país.

Los equipos de búsqueda y rescate siguen adelante con las operaciones puestas en marcha ante el temor de que siga aumentando la cifra de fallecidos y las inundaciones se extiendan a otros distritos, según informaciones de la agencia de noticias Xinhua.

El balance preliminar dado por el Gobierno apuntaba a tres muertos y 17 desaparecidos. Las autoridades han indicado que el distrito de Yongchuan ha registrado unos 296,6 litros por metro cuadrado solo durante la noche del sábado al domingo.

Las intensas lluvias han afectado significativamente a 22 distritos y condados de Chongqing, y el nivel del agua en 22 ríos de la ciudad superó el umbral de alerta por inundaciones.