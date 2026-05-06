Australia confirma que varias familias australianas que se unieron a Estado Islámico tienen billetes de vuelta

Archivo - El primer ministro de Australia, Anthony Albanese. - Lukas Coch/AAP/dpa - Archivo

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Australia han anunciado este miércoles que cuatro mujeres y nueve niños que se encuentran en Siria y son parte de familias con lazos con el grupo yihadista Estado Islámico cuentan con billetes para volver al país oceánico, un proceso en el que "no contarán con ayuda gubernamental" y tras el que las adultas se exponen a ser imputadas tras su regreso a territorio australiano.

"El Gobierno australiano confirma que trece miembros de la cohorte australiana en Siria han hecho planes para viajar a Australia. El Gobierno no ha proporcionado ni proporcionará ningún tipo de ayuda a este grupo, que está formado por cuatro mujeres y nueve niños", ha indicado el ministro del Interior australiano, Tony Burke, a través de un comunicado.

Así, ha manifestado que "se trata de personas que tomaron la horrible elección de unirse a una peligrosa organización terrorista y poner a sus hijos en una situación inenarrable", antes de reiterar que cualquiera de estas adultas que "haya cometido crímenes" tendrá que "hacer frente a todo el peso de la ley".

"Nuestros organismos de Inteligencia y seguridad, de primer nivel mundial, se han estado preparando para su regreso desde 2014 y cuentan con planes establecidos desde hace tiempo para gestionarlos y vigilarlos", ha manifestado Burke, quien ha incidido en que "la prioridad del Gobierno, como siempre, es la seguridad de la comunidad australiana".

Por su parte, la comisionada de la Policía Federal de Australia, Krissy Barrett, ha incidido en que "los planes operativos para el retorno de estas personas arrancaron en 2015", en el marco de la operación 'Kurrajong', en la que los agentes han trabajado junto a equipos especializados en lucha antiterrorista.

Barret ha manifestado que las fuerzas de seguridad australianas han puesto en marcha investigaciones sobre las personas que viajaron a Oriente Próximo para unirse al grupo y ha adelantado que varias de las que van a regresar próximamente al país podrían ser detenidas, si bien no ha querido dar detalles para proteger las pesquisas.

"Puedo confirmar que varias serán arrestadas e imputadas. Algunas seguirán haciendo frente a investigaciones si llegan a Australia", ha señalado, al tiempo que ha especificado que los menores serán apuntados a "programas de integración comunitaria, apoyo terapéutico y lucha contra el extremismo violento".