Australia descarta celebrar elecciones en abril ante el paso del ciclón 'Alfred'

MADRID 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, ha descartado este viernes convocar elecciones para el próximo mes de abril, como estaba previsto, ante la llegada del ciclón 'Alfred' al territorio, donde ya ha dejado más de 80.000 viviendas sin suministro eléctrico.

Albanese, que ha destacado ahora que "no es momento para estar pensando en política", ha señalado que los comicios no tendrán lugar el 12 de abril, fecha que venía sonando como la más probable para la celebración de la contienda electoral.

Según la legislación de Australia, la fecha prevista de las elecciones se debe anunciar con una antelación de mínimo 33 días, y el país cuenta de plazo hasta mediados de mayo para acudir a las urnas.

"No tengo deseos de estar haciendo algo que me distraiga de lo que debo hacer. Este no momento para cuestiones políticas. Mi único objetivo ahora son las necesidades de los australiano", ha aseverado durante una entrevista con la cadena de televisión ABC. El país celebró sus últimas elecciones federales en mayo de 2022, de las que el Partido Laborista de Albanese salió vencedor.

El ciclón tropical 'Alfred' tocó este viernes tierra en el este de Australia con ráfagas de viento de hasta 155 kilómetros por hora y lluvias torrenciales que podrían provocar graves inundaciones a lo largo del fin de semana.

La alerta meteorológica ha llevado a las autoridades a cancelar todas las clases y cerrar guarderías y hospitales en varios puntos del país. Los vuelos también han sido suspendidos en la mayoría de los aeropuertos del este de Australia.

Asimismo, las autoridades de Nueva Gales del Sur han ordenado la evacuación de 19.000 personas para garantizar su seguridad de cara a los próximos días, cuando se espera que se registren fuertes precipitaciones.