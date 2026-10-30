Australia eleva a cadena perpetua la pena contra una mujer que mató a varios familiares con setas venenosas

Archivo - Imagen de archivo de un agente de Policía de Australia. - Lukas Coch/AAP/dpa - Archivo

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Justicia de Australia ha elevado este viernes a cadena perpetua sin posibilidad de optar a la libertad condicional la pena contra Erin Patterson, condenada por haber asesinado a tres miembros de su familia, entre ellos los padres de su exmarido, mediante la ingesta de setas venenosas durante una comida que tuvo lugar en 2023 en la localidad de Morwell, en el estado sureño de Victoria.

El Tribunal de Apelaciones de Victoria ha resuelto así el recurso presentado por la propia Patterson, de forma que ha aumentado la pena en su contra y la ha condenado a morir en la cárcel por unos crímenes que la corte considera realizados con una mentalidad "extraordinariamente fría y calculadora".

Así, ha desestimado sus argumentos y ha aumentado la sentencia emitida en su contra por un tribunal de menor instancia, que la condenó a un periodo mínimo de 33 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato de Don y Gail Patterson, así como el de Heather Wilkinson.

Todos ellos fueron envenenados con setas 'amanita phalloides' que la acusada había incluido en los solomillos que comieron durante un almuerzo en 2023. Los jueces han decidido ahora eliminar por completo el periodo de 33 años, por lo que permanecerá entre rejas hasta su fallecimiento, según informaciones de la cadena de televisión australiana ABC.

"De cualquier forma, se trata de crímenes atroces. Sigue siendo algo chocante y es inapropiado resolverlo poniendo un límite para el periodo al que se puede acceder a una libertad condicional", han resuelto los jueves.

"La intención de la solicitante de asesinar a las cuatro víctimas se mantuvo durante casi tres semanas: desde el momento en que las invitó a almorzar, pasando por la preparación y el servicio de la comida envenenada, hasta el prolongado sufrimiento y el posterior fallecimiento de tres de ellas", han apuntado.