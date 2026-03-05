Australia envía "medios militares" a Oriente Próximo como parte de un "plan de contingencia" ante el conflicto

Archivo - El primer ministro de Australia, Anthony Albanese - Lukas Coch/AAP/dpa - Archivo

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, ha confirmado este miércoles el envío de "medios militares" a Oriente Próximo como parte de un "plan de contingencia" ante el conflicto desatado a causa de la ofensiva sorpresa lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

"El Gobierno ha desplegado seis equipos de respuesta ante crisis a la región (de Oriente Próximo) y ya hemos desplegado medios militares a principios de esta semana como parte de la planificación de contingencia", ha señalado ante el Parlamento de Australia.

Así, ha recalcado que el Ministerio de Exteriores australiano "trabaja a contrarreloj" para aumentar la capacidad de respuesta consular de Canberra ante el conflicto, según ha recogido la cadena de televisión australiana ABC, que ha afirmado que el despliegue incluye el envío de dos aviones militares, uno de transporte y otro de abastecimiento.

El propio Albanese expresó el sábado su apoyo a la ofensiva contra Irán y sostuvo que el objetivo es "impedir que Irán obtenga un arma nuclear", horas después del inicio de los ataques a gran escala contra el país asiático, en plenas negociaciones para lograr un nuevo acuerdo sobre el programa nuclear iraní.

La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha más de mil muertos en Irán, según las autoridades. Entre los muertos figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en países de Oriente Próximo.