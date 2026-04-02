Australia pide reducir la violencia en Oriente Próximo tras las declaraciones de Trump sobre nuevos ataques

Archivo - El primer ministro australiano, Anthony Albanese - Lukas Coch/AAP/dpa - Archivo

MADRID 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, ha pedido este jueves una reducción de la violencia en Oriente Próximo tras las declaraciones vertidas por el presidente estadounidense, Donald Trump, que aventura más ataques durante las próximas semanas.

Albanese, que ha ido modificando paulatinamente su postura desde que comenzó la guerra --la cual dijo en un inicio que era necesaria para "evitar el desarrollo de un arma nuclear por parte de Irán"--, ha afirmado ahora que los bombardeos de Estados Unidos e Israel "han mermado las capacidades de la fuerza aérea, naval e industrial de Irán".

"Ahora que se han alcanzado estos objetivos, lo que queda por cumplir está sin aclarar, así como cuál podría ser el resultado", ha aseverado en un discurso desde Canberra, la capital de país. "Lo que está claro es que a medida que se alarga, mayor es el impacto sobre la economía mundial", ha añadido.

El miércoles, el mandatario australiano alertó de que los próximos meses "no serán fáciles" para la población a causa de los efectos de la ofensiva desatada por Estados Unidos e Israel contra Irán y las consecuencias que esta está teniendo en la región.

"Australia no es parte en esta guerra, pero todos los australianos están pagando precios más altos por ella", lamentó entonces, al tiempo que advirtió de que la situación repercutirá en los mercados.

Sus palabras llegan a medida que el precio de la gasolina sigue aumentando dada la crisis energética provocada por la situación en el estrecho de Ormuz, donde Irán sigue atacando a los países del golfo Pérsico en respuesta a la ofensiva, que deja ya más de 2.000 muertos en territorio iraní.