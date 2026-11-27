Archivo - Entrada principal de la sinagoga Adass Israel en Melbourne, rodeada por cinta policial tras un ataque con artefactos incendiarios - Alexander Bogatyrev / Zuma Press / Europa Press

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Australia ha impuesto sanciones este viernes contra dos personas a las que ha señalado como "responsables de ataques antisemitas en nombre de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán", citando en concreto un ataque contra un restaurante kósher en Sídney y un incendio contra una sinagoga cerca de Melbourne, ambos en 2024 y sin víctimas más allá de un herido leve en el segundo.

"Zohair Hassib y Kazem Hamad habrían utilizado una compleja red de intermediarios para orquestar los horribles atentados antisemitas con incendio deliberado dirigidos contra la comunidad judía australiana en el Lewis Continental Kitchen de Sídney y en la sinagoga Adass Israel de Melbourne en 2024", ha indicado la ministra de Exteriores australiana, Penny Wong, en un comunicado sobre las medidas impuestas en el marco de las acciones del Ejecutivo contra la financiación del terrorismo.

Sus actividades, ha indicado Wong, "ya habían sido mencionadas en la Evaluación Anual de Amenazas de la Organización Australiana de Inteligencia de Seguridad (ASIO, por sus siglas en inglés), presentada en junio", pero en esta ocasión "se revelan públicamente sus nombres por primera vez".

"A partir de ahora, constituye un delito utilizar o realizar transacciones con los activos de estas dos personas sancionadas, así como poner activos a su disposición", ha advertido la ministra, que ha considerado la medida como "un paso importante para mermar la capacidad de la Guardia Revolucionaria Islámica de llevar a cabo atentados contra ciudadanos australianos y contra los intereses de Australia".

Estas sanciones, ha destacado, "se suman a las enérgicas medidas que Australia ya ha adoptado para exigir responsabilidades al régimen iraní por estos atroces ataques, entre las que se incluyen la inclusión de la Guardia Revolucionaria Islámica en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo, la expulsión del embajador iraní y de otros tres diplomáticos, y la suspensión de las operaciones de nuestra embajada en Teherán".

"El Gobierno de (el primer ministro, Anthony) Albanese seguirá actuando contra el terrorismo y la injerencia extranjera, así como contra quienes traten de causar daño a los australianos y sembrar la división en nuestras comunidades", ha manifestado la ministra en un comunicado que recoge en última instancia el total de designaciones relacionadas con estos actos: 102 personas y entidades sujetas a sanciones contra la financiación del terrorismo, 30 organizaciones terroristas y un Estado patrocinador del terrorismo --Irán--.