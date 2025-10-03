La Autoridad Palestina afirma que el borrador de Constitución estará listo en "un plazo de tres meses"

MADRID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, ha afirmado este viernes que el borrador de Constitución provisional para el futuro Estado palestino estará listo "en un plazo de tres meses" y ha reafirmado su compromiso de celebrar elecciones en un año tras "el fin de la guerra" en la Franja de Gaza.

"Afirmamos nuestra determinación de proseguir con los esfuerzos para ampliar el reconocimiento internacional del Estado de Palestina y asegurar su plena membresía en la ONU como vía para poner fin a la ocupación y lograr un Estado independiente y soberano en nuestro territorio, con Jerusalén Este como su capital", ha indicado.

La Autoridad Palestina también se ha comprometido a "modificar la ley electoral" para que ningún partido, fuerza política o individuo se postule a menos que sus valores estén alineados con "el programa político y las obligaciones internacionales y legales de la Organización de Liberación de Palestina (OLP)", así como la solución de dos Estados, entre otras.

Asimismo, ha prometido modernizar "los programas educativos de acuerdo con los estándares de la UNESCO" en un plazo de dos años, mientras que ha informado de que se comprometen a abolir las leyes relacionadas con los derechos de las familias de los detenidos y las víctimas, así como a impulsar un órgano para "unificar los programas de asistencia social y protección en un marco único".

"Afirmamos nuestra adhesión a nuestra identidad nacional palestina y a nuestras constantes nacionales, así como a los valores de la paz y el rechazo a la violencia y la incitación en todos los ámbitos, incluyendo los medios de comunicación, los programas educativos y el sector cultural", ha agregado.