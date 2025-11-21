La Autoridad Palestina condena los ataques de colonos tras una nueva oleada de ataques en Cisjordania

Archivo - El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, durante una reunión en su residencia oficial en la ciudad cisjordana de Ramala (archivo) - Christoph Soeder/dpa - Archivo

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Presidencia de la Autoridad Palestina ha condenado este viernes el incremento de los ataques por parte de colonos en numerosas ciudades de Cisjordania, incluida la destrucción de diversas propiedades, después de que durante las últimas horas se hayan registrado asaltos contra cerca de siete localidades, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas.

Así, ha indicado que este tipo de incidentes se enmarcan en "una escalada constante de la violencia de los colonos contra los palestinos" y ha alertado del "grave peligro" que suponen estos "actos terroristas". Además, ha responsabilizado el Gobierno israelí de las repercusiones y ha pedido a la comunidad internacional que presione al país para que "evite la continuación de estos ataques".

"La Presidencia pide a la Administración estadounidense que presione al Gobierno israelí de extrema derecha que deje de dar protección al terrorismo de los colonos y obligarlo a ceñirse al Derecho Internacional deteniendo sus ataques terroristas contra ciudades palestinas, aldeas y campamentos de refugiados", ha subrayado, según ha recogido la agencia palestina de noticias WAFA.

Durante las últimas horas se han registrado asaltos por parte de colonos contra los alrededores Nablús, donde han sido incendiadas seis viviendas en proceso de construcción y donde ha sido asaltado un vivero, destruyendo parte de su contenido. En el área de Ramala ha sido incendiada una instalación agrícola, donde han realizado además pintadas racistas.

Según las informaciones de WAFA, grupos de colonos han lanzado además asaltos en Kisan, cerca de Belén, y en Masafer Yata, cerca de Hebrón, uno de los epicentros de la violencia durante los últimos meses. La Comisión de Resistencia ante el Muro y los Asentamientos ha cifrado en 766 los ataques perpetrados por colonos durante el mes de octubre.

Naciones Unidas afirmó recientemente que más de un millar de palestinos han muerto en Cisjordania a manos de militares o colonos radicales desde el 7 de octubre de 2023, fecha de los ataques lanzados contra Israel por Hamás y otras facciones palestinas, si bien ya en los nueve meses anteriores al 7-O se había registrado la mayor cifra de palestinos muertos en Cisjordania desde la Segunda Intifada, dos décadas antes.