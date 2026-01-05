Las autoridades británicas confiscarán teléfonos móviles a migrantes que crucen el canal de la Mancha

Archivo - Migrantes frente a las costas francesas al intentar cruzar el canal de la Mancha - Europa Press/Contacto/Marcin Nowak - Archivo

MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Reino Unido ha informado de que a partir de este lunes las fuerzas de seguridad podrán confiscar teléfonos móviles a migrantes que crucen el canal de la Mancha, en el marco de las medidas impulsadas con el objetivo de reducir el flujo migratorio.

El Ministerio del Interior británico ha señalado que los agentes "tienen ahora la facultad de incautarse de dispositivos electrónicos como teléfonos móviles y tarjetas SIM a migrantes ilegales sin necesidad de arrestarlos".

"Esto permitirá a la Policía recabar información sobre traficantes de personas para que puedan ser arrestados lo antes posible", ha asegurado la cartera ministerial a través de un breve mensaje publicado en su perfil de la red social X.

Las incautaciones comenzaban en el centro de procesamiento de migrantes de Manston en Kent, donde ya hay una tecnología preparada para descargar información de los dispositivos. Los funcionarios podrán exigir a los migrantes que se quiten los abrigos para buscar teléfonos y también revisar sus bocas en busca de las tarjetas, informa la cadena de televisión británica BBC.

Por otro lado, Interior ha comunicado que "los criminales que almacenen o trasladen artículos como motores de barcos utilizados para traer migrantes" irregulares a Reino Unido "se enfrentarán a hasta 14 años de prisión".

"Con nuevos poderes, las fuerzas del orden pueden acusar a sospechosos de este delito, fortaleciendo así los esfuerzos para disuadir a las bandas de contrabandistas y proteger nuestras fronteras", ha manifestado.

El encargado de la Seguridad Fronteriza, Alex Norris, ha sostenido durante la jornada que el Gobierno prometió "restablecer el orden y el control" de las fronteras, "lo que significa enfrentar a las redes de tráfico de personas que están detrás de este comercio mortal".

"Es exactamente por eso que estamos implementando nuevas leyes sólidas con delitos poderosos para interceptar, desmantelar estas bandas viles más rápido que nunca y cortar sus cadenas de suministro", ha declarado.