Autoridades clausuran el estadio del Alianza Lima tras el evento no autorizado en el que ha muerto una persona

El ministro de Salud de Perú, Juan Carlos Velasco, con aficionados del Alianza Lima afectados por un tumulto - MINISTERIO DE SALUD DE PERÚ

MADRID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades municipales han ordenado la clausura del Estadio Alejandro Villanueva de Lima en el que murió una persona y otras 47 resultaron heridas durante un "banderazo" --concentración masiva-- de aficionados organizado por el club de fútbol Alianza Lima y celebrado en la noche del viernes, la víspera de un partido previsto para este sábado.

La Municipalidad de La Victoria, uno de los 43 distritos en los que se divide administrativamente la capital peruana, ha anunciado en un comunicado el cierre del recinto por no contar con los permisos de seguridad correspondientes para la realización del evento en el que se produjo un tumulto y las graves lesiones por aplastamiento.

Asimismo ha anunciado que "las autoridades competentes vienen realizando las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y y determinar responsabilidades".

El Ayuntamiento de Lima ha indicado que el club no ha tramitado ningún permiso de seguridad para el acto de sus aficionados y ha lamentado el "trágico accidente". Así, ha recordado que la normativa exige tramitar ante la Gerencia de Gestión de Riesgos de Desastres una solicitud de evaluación de las condiciones de seguridad para eventos que superen los 3.000 asistentes conforme al Decreto Supremo N.° 002-2018-PCM.

El Ministerio Público ha informado por su parte que el fiscal adjunto provincial Jonás Padilla ha liderado el operativo para realizar el levantamiento del cadáver y las primeras pesquisas en la escena de los hechos.

En estas labores participaron peritos forenses y personal de la División de Homicidios de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes buscan recolectar evidencias que ayuden a esclarecer el suceso.

Mientras, el ministro de Salud, Juan Carlos Velasco, ha informado de que el Seguro Integral de Salud (SIS) cubrirá los gastos de atención médica de todos los afectados.

El suceso se ha producido en el distrito de La Victoria, donde tenía lugar una concentración de aficionados previa al clásico del fútbol peruano, Universitario de Deportes contra Alianza Lima, momento en el que se produjo un tumulto y a las lesiones por aplastamiento. En un primer momento se informó de que una de las estructuras del estadio cedió por la presencia de aficionados, extremo que posteriormente ha sido desmentido.

Desde el club Alianza Lima han lamentado "profundamente" lo ocurrido y han señalado que, "de acuerdo con la información preliminar disponible, el hecho ocurrido no guarda relación con la caída de muros ni con fallas estructurales del recinto deportivo".

Tras el incidente "se activaron de manera inmediata los protocolos de seguridad y atención de emergencias", según un comunicado oficial del equipo, que asegura colaborar "de forma plena" con las autoridades "a fin de contribuir al esclarecimiento de los hechos materia de investigación con total transparencia".

La Liga de Fútbol Profesional Peruana (LFPP) se ha sumado al pesar manifestado por Alianza Lima y ha garantizado que seguirá con atención el proceso de investigación iniciado por las autoridades al tiempo que ha reiterado su "compromiso con la seguridad y el bienestar de todos los asistentes a los espectáculos deportivos".

Así las cosas, la institución ha confirmado que el partido programado para este sábado entre Alianza Lima y Universitario de Deportes se mantendrá "conforme a lo establecido" y "en coordinación con las autoridades correspondientes" en un mensaje publicado antes del anuncio de clausura del recinto. "Seguiremos trabajando de manera articulada con los clubes y autoridades para promover entornos seguros dentro y fuera de los estadios", ha agregado la Liga peruana.