Las autoridades de EEUU detienen a dos manifestantes en enfrentamientos ante un centro de detención del ICE

Varios manifestantes se manifiestan y se enfrentan a agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) frente al centro de detención de inmigrantes Delaney Hall, en Nueva Jersey - Europa Press/Contacto/Kyle Mazza

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, ha anunciado la detención de dos personas en el marco de una manifestación contra un criticado centro de detención de migrantes del Servicio de Migración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Nueva Jersey, donde Mullin ha denunciado una supuesta agresión a agentes con "una sustancia química desconocida".

"Esta noche, agentes del ICE han sido agredidos por manifestantes contrarios al ICE que les han rociado con una sustancia química desconocida", ha afirmado Mullin en una publicación en redes.

En el mismo mensaje ha informado de la detención de dos personas por, según ha relatado, "agredir, oponer resistencia e impedir la labor de los agentes federales", lo que, ha subrayado, "constituye un delito grave".

Su anuncio ha llegado al final de una jornada marcada por los enfrentamientos entre Policía y manifestantes en las protestas desarrolladas frente al centro de detención de Delaney Hall, en Nueva Jersey, marcado por las denuncias de abusos y condiciones inconstitucionales en su interior, donde varios arrestados habrían comenzado huelgas de hambre, si bien Mullin ha negado la mayor.

Sin embargo, su versión no ha aplacado la inquietud social, que ha desembocado en manifestaciones frente al complejo, con lanzamientos de objetos y los agentes federales haciendo uso de sprays de pimienta, según ha recogido la cadena CBS.

Frente a esta coyuntura, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ha afirmado en redes que "no permitirá que alborotadores detengan o frenen" las labores de la cartera, que aglutina, entre otros servicios, el ICE.